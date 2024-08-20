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Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 21:09
  • Giriş: 20.08.2024 21:09
  • Güncelleme: 20.08.2024 21:10
Kaynak: DHA
Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa'dan uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybeden Hatayspor, çıkış maçı olarak gördüğü Antalyaspor maçı öncesinde hazırlıkları sıkı tutuyor.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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