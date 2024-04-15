Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.