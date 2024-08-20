Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda, Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular düz koşu yaparken diğerleri dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.