Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 22:00
  • Giriş: 20.08.2024 22:00
  • Güncelleme: 20.08.2024 22:01
Kaynak: AA
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda, Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular düz koşu yaparken diğerleri dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

BirGün'e Abone Ol