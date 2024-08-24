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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 16:16
  • Giriş: 24.08.2024 16:16
  • Güncelleme: 24.08.2024 16:16
Kaynak: AA
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan Hatay ekibi, Antalyaspor maçının taktik idmanını gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

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