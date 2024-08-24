Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan Hatay ekibi, Antalyaspor maçının taktik idmanını gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.