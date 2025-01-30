Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Hatayspor-Antalyaspor müsabakası, 1 Şubat Cumartesi saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda yapılacak.