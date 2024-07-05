Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı
Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı.
Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hücum hattını 25 yaşındaki kanat oyuncusu Funsho Bamgboye ile güçlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, geçen sezonu Romanya ekibi Rapid Bükreş'te tamamlayan Nijeryalı kanat oyuncusu Funsho Bamgboye'yi Sportif Direktör Fatih Kablak'ın katıldığı imza töreniyle renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Funsho Bamgboye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.
Bamgboye'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.