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Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 05.07.2024 17:39
  • Giriş: 05.07.2024 17:39
  • Güncelleme: 05.07.2024 17:40
Kaynak: DHA
Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hücum hattını 25 yaşındaki kanat oyuncusu Funsho Bamgboye ile güçlendirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, geçen sezonu Romanya ekibi Rapid Bükreş'te tamamlayan Nijeryalı kanat oyuncusu Funsho Bamgboye'yi Sportif Direktör Fatih Kablak'ın katıldığı imza töreniyle renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Funsho Bamgboye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Bamgboye'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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