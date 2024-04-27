Hatayspor - Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 34’üncü haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

2’nci dakikada Hatayspor’da Rivas’ın ceza alanı dışından yaptığı isabetli şutunda kaleci Muhammet Şengezer güçlükle uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

5’nci dakikada Pelkas’ın kafayla indirdiği topta Piatek ceza alanı dışından sert vuruş yaparak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.

26’ncı dakikada ceza alanı solundan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hatayspor’da Rivas’ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe vurup oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Maksimovic’in kafasında meşin yuvarlak Muhammed Şengezer’in elleri arasında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

69’uncu dakikada rakip savunma arkasına sarkan Davidson’un çizgiye inip ortaya çevirdiği topa sert vuran Kemen’in şutunu Erce Kardeşler çıkardı. Dönen top bir kez daha önünde kalan Kemen’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

73’üncü dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Rivas’ın soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu soluna uzanarak güçlükle çıkardı.

90+5’inci dakikada sağdan gelen ortaya arka direkte iyi yükselen Rui Pedro’nun kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı. (DHA)

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