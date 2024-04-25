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Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 13:47
  • Giriş: 25.04.2024 13:47
  • Güncelleme: 25.04.2024 13:47
Kaynak: DHA
Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlılar, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak maçın hazırlıklarını bugün akşam yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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