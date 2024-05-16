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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 13:21
  • Giriş: 16.05.2024 13:21
  • Güncelleme: 16.05.2024 13:21
Kaynak: AA
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idmanın son bölümünde futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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