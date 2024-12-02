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Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Emre Malok

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Hatayspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok olduk.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 17:04
  • Giriş: 02.12.2024 17:04
  • Güncelleme: 02.12.2024 17:05
Kaynak: İHA
Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Emre Malok

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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