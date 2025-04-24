Hatayspor, Beşiktaş’tan puan alamazsa lige veda edecek

Spor Servisi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Hatayspor, karşılaşmadan puan alamaması halinde küme düşecek. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor 25 Nisan'da Beşiktaş'a konuk olacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Böylece Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım olacak bordo-beyazlı takımın Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek. Hatayspor'un yanı sıra 37 puanla 14. sıradaki Rizespor, 34'er puanlı 15. sıradaki Alanyaspor ve 16. sıradaki Bodrum FK ile 31 puanla 17. sırada bulunan Sivasspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.