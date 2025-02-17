Hatayspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda, dün oynanan Alanyaspor maçında süre alan futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Bodrum FK ile 21 Şubat'ta oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın devam edecek.