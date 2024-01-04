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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 04.01.2024 14:41
  • Giriş: 04.01.2024 14:41
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:41
Kaynak: AA
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika süren idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor kafilesi, 5 Ocak'ta hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

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