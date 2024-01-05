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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 13:44
  • Giriş: 05.01.2024 13:44
  • Güncelleme: 05.01.2024 13:44
Kaynak: AA
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibinde cezalı olan Rigoberto Rivas, Çaykur Rizepor maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

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