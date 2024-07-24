Hatayspor dar alanda çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki hazırlıkları kapsamında dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alanda pas ve koşu çalışması yapıldı. Daha sonra ayak tenisi gerçekleştiren takım, 3 gruba ayrılarak dar alan turnuvası yaptı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.