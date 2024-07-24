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Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 23:38
  • Giriş: 24.07.2024 23:38
  • Güncelleme: 24.07.2024 23:38
Kaynak: AA
Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda ayak tenisi oynadı.

Bordo-beyazlı ekip, daha sonra 3 gruba ayrılıp dar alan turnuvası yaptı.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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