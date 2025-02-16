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Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 18:26
  • Giriş: 16.02.2025 18:26
  • Güncelleme: 16.02.2025 18:26
Kaynak: ANKA
Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 24'üncü haftasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maç saat 13.30'da başladı.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Atakaş Hatayspor Funsho Bamgboye'nin 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor golden sonra kalesini rakibin etkili ataklarına kapatmayı başardı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Antonio Augusto gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor'u sahada 10 kişi bıraktı.

Mücadele 1-0 Hatayspor'un galibiyeti ile sona erdi.

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