Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 24'üncü haftasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maç saat 13.30'da başladı.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Atakaş Hatayspor Funsho Bamgboye'nin 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor golden sonra kalesini rakibin etkili ataklarına kapatmayı başardı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Antonio Augusto gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor'u sahada 10 kişi bıraktı.
Mücadele 1-0 Hatayspor'un galibiyeti ile sona erdi.