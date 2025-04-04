Hatayspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı ve Francisco Calvo’nun kart cezası devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI