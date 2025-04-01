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Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 10:25
  • Giriş: 01.04.2025 10:25
  • Güncelleme: 01.04.2025 10:25
Kaynak: DHA
Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas drili ve 4’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kayserispor’a karşı farklı kaybedilen maçın ardından Eyüpspor maçını kazanarak ligde kalma umutlarını yeniden yeşertmek isteyen bordo-beyazlılar, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)

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