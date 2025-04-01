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Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 22:29
  • Giriş: 01.04.2025 22:29
  • Güncelleme: 01.04.2025 22:29
Kaynak: AA
Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

MERSİN (AA) - Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yaptı.

Futbolcuların dar alan ve taktik çalışması yaptığı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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