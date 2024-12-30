Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 12:51
  • Giriş: 30.12.2024 12:51
  • Güncelleme: 30.12.2024 12:51
Kaynak: DHA
Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig’in 18’inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu’nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BirGün'e Abone Ol