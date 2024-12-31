Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 18’inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Erdemli Atış Poligonu’nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. MAS koşusu, dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.