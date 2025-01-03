Hatayspor, Fenerbahçe maçı öncesi taktik çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal’ın yönetiminde Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sportif direktör Yılmaz Bal’ın yanı sıra yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz da antrenmana katıldı. Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda şut, hava topu, frikik ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlılarda Cengiz Demir kırmızı kart cezalısı, Joelson Fernandes, Görkem Sağlam, Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Hatayspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının çalışmalarını tamamlayacak, ardından hava yolu ile İstanbul’a hareket ederek kampa girecek.