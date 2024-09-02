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Hatayspor, Fransız kanat oyuncusu Boutobba'yı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 15:00
  • Giriş: 02.09.2024 15:00
  • Güncelleme: 02.09.2024 15:00
Kaynak: AA
Hatayspor, Fransız kanat oyuncusu Boutobba'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransız sağ kanat oyuncusu Bilal Boutobba'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa takımlarından Clermont'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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