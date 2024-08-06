Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasındaki Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-beyazlılar Mersin Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda taktik ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Son şampiyon Galatasaray karşısında sürprize imza atmayı hedefleyen Özhan Pulat’ın talebeleri hazırlıklarını yarın yapacağı sabah antrenmanıyla sürdürecek.