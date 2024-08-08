Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in açılış maçında yarın Galatasaray’ın konuğu olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mersin’deki Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5’e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Takım öğleden sonra hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek ve kampa girecek.

Antrenman boyunca hırslı oldukları görülen futbolcular, açılış maçından 3 puanla ayrılarak geçen sezonun son haftalarında yakalanan çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.