Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın sabah yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek üzere Gaziantep’e hareket edecek.

Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı devam ederken Massanga Matondo ise kart cezası nedeniyle kadroda olamayacak. Hatayspor’da 2 maçlık cezasını Eyüpspor maçıyla birlikte tamamlayan Francisco Calvo ise kadrodaki yerini alabilecek.

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