Hatayspor ile Trabzonspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.

Ev sahibi takım Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından attığı golle 14. dakikada öne geçti. Trabzonspor, 48. dakikada Simon Banza ile yanıt verdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de oynadığı 7. maçında 6. kez beraberlik yaşayan Trabzonspor puanını 9 yaptı. Hatayspor ise puanını 3 yaptı.