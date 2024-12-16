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Hatayspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 17:37
  • Giriş: 16.12.2024 17:37
  • Güncelleme: 16.12.2024 17:37
Kaynak: DHA
Hatayspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu’nda, 19 Aralık Perşembe günü oynayacağı İskenderunspor maçının çalışmalarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Ligde Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise taktik çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu’nda İskenderunspor karşılaşması, 19 Aralık Perşembe saat 13.00'te oynanacak.

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