Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, 25 Kasım Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak Hatay ekibi, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.