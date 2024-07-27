Hatayspor, İstanbulspor’a 2-0 kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu.

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Stadı’nda hazırlık kampının 4'üncü maçını oynayan Hatayspor, sahaya kalede Erce, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Pedro, Görkem, Armin, kanatlarda Fusnho, Joelson, forvette ise Stransberg 11’i ile çıktı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 2 gol bulan rakip İstanbulspor sahadan 2-0 üstün ayrıldı. İlk 3 maçında sahadan 1-1’lik skorlarla ayrılan Hatayspor, böylece ilk mağlubiyetini almış oldu.