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Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi’nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 17:34
  • Giriş: 18.07.2024 17:34
  • Güncelleme: 18.07.2024 17:35
Kaynak: DHA
Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Hatayspor’un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı.

İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; “Kaptanla yola devam.

Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

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