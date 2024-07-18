Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Süper Lig ekibi Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi’nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Hatayspor’un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı.
İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; “Kaptanla yola devam.
Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.