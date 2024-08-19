Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Kasımpaşa ile  1-1 berabere kaldı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2024 23:27
  • Giriş: 19.08.2024 23:27
  • Güncelleme: 19.08.2024 23:28
Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 2. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 beraber kaldı.

Trendyol Süper Lig'de  2. hafta müsabakasında Hatayspor ile Kasımpaşa  karşı karşıya geldi. Saat 21:00'de başlayan,  Mersin Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Hatayspor 21. dakikada Joelson Fernandes’in attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Kasımpaşa’ya son dakikada beraberliği 90+1 de Nuno da Costa’nın getirdi.

Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Kasımpaşa ile  1-1 berabere kaldı.

BirGün'e Abone Ol