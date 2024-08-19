Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 2. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 beraber kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta müsabakasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Saat 21:00'de başlayan, Mersin Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Hatayspor 21. dakikada Joelson Fernandes’in attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Kasımpaşa’ya son dakikada beraberliği 90+1 de Nuno da Costa’nın getirdi.
Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı. Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.