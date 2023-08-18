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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 21:52
  • Giriş: 18.08.2023 21:52
  • Güncelleme: 18.08.2023 21:52
Kaynak: AA
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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için Mersin'e gelen Hatay ekibi, Mersin Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, taktik ve top kapma çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, iç saha maçlarını oynayacağı Mersin Stadı'nda yarın saat 21.45'te Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak.

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