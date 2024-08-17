Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Mersin Stadı'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde idman yaptı. Taktik çalışma ağırlıklı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek idmanla tamamlayacak.