Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 32'nci haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Konyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

Hatayspor’da Kerim Alıcı ve Lamine Diack sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. İki futbolcu Konyaspor maçının kadrosunda da yer alamayacak. FOTOĞRAFLI