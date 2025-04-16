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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 16.04.2025 15:00
  • Giriş: 16.04.2025 15:00
  • Güncelleme: 16.04.2025 15:00
Kaynak: DHA
Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 32'nci haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Konyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

Hatayspor’da Kerim Alıcı ve Lamine Diack sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. İki futbolcu Konyaspor maçının kadrosunda da yer alamayacak. FOTOĞRAFLI

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