Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken, alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Atakaş Hatayspor, sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Ligde kalma umudunu sürdürebilmesi için mutlaka puan alması gereken Hatayspor için bu maç adeta final niteliği taşıyor. Karşılaşmanın hakemleri, oynanacağı stat ve tüm merak edilen detaylar belli oldu. İşte Hatayspor – Konyaspor mücadelesi öncesi son gelişmeler…

HATAYSPOR – KONYASPOR MAÇININ HAKEM KADROSU KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmayı tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral, dördüncü hakem olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak. VAR odasında Alan Kijas, AVAR görevinde ise Bersan Duran yer alacak.

HATAYSPOR – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Deprem sonrası iç saha maçlarını Mersin’de oynayan Hatayspor, bu karşılaşmada da Mersin Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Taraftarlar, takımlarına kritik maçta tam destek vermeye hazırlanıyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLER

Maçın gözlemciliğini Cem Papilağ üstlenirken, temsilciler Ergin Turan, Özer Yılmaz ve Fatih Doksanoğlu olarak görevlendirildi.

GÜNCEL PUAN DURUMU VE LİGDE KALMA HESAPLARI

Hatayspor, 19 puanla 18. sırada yer alıyor ve düşme hattından kurtulmak için artık her maça final gözüyle bakıyor.

En yakın rakibinden 12 puan geride olan Hatayspor’un bu karşılaşmayı kazanması, ligde kalma umutlarını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

Konyaspor ise 37 puanla 12. sırada ve bu maçı kazanarak küme hattından tamamen uzaklaşmak istiyor.

Bu nedenle “Hatayspor – Konyaspor maçı neden bu kadar önemli?” sorusunun cevabı net: Hatayspor’un Süper Lig’deki geleceği bu maça bağlı olabilir.

HATAYSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin sıkça sorduğu “Hatayspor maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu. Hatayspor – Konyaspor maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hayati öneme sahip olan Hatayspor – Konyaspor maçı, 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de, Mersin Stadyumu – Mersin’de oynanacak.