Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 15:56
  • Giriş: 11.09.2024 15:56
  • Güncelleme: 11.09.2024 15:56
Kaynak: AA
Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

BirGün'e Abone Ol