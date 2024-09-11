Hatayspor, Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır." denildi.