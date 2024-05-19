Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, hakem kararlarını eleştirdi

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Trendyol Süper Lig'de oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Toksöz, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile 1-1, 37. haftasında da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçlarda hakemlerin verdiği kararları eleştirdi.

Ligde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Toksöz, "Puan sıralamasında kritik noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Aydın Toksöz​​​​​​​, futbolcuların pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmadığını savunarak, "Maçın orta hakemlerinin VAR'a danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.