Hatayspor mağlubiyetinde, Şenol Güneş'e tepki

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, sahasında aldığı Hatayspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hatayspor’la karşılaşan Trabzonspor aldığı şok mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açarak kalan haftaları toparlanma süreci olarak geçirmeyi hedeflemişti. Ancak gelinen süreçte deplasman galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, iç sahadaki kazanma başarısını da uzun süre sonra (En son Fenerbahçe mağlubiyeti) Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetle sonlandırmış oldu. Trabzonspor sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 27 puan topladı. Bordo-mavililer böylece iç saha performansı sıralamasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe’nin ardından 4’üncü sırada yer aldı. Trabzonspor dış saha performansında ise 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5 puan topladı. Bordo-mavili takım dış saha performansında ise ligde 16’ncı sırada yer aldı.

GÜNEŞ İLE EN FAZLA MAĞLUBİYET

Karşılaşmadan mağlup ayrılmasına karşın bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu (47 kez) maçı oynayan Trabzonspor, aynı zamanda en fazla orta yaptığı (38 kez) Süper Lig maçını bu sezon Hatayspor’a karşı oynadı. Buna karşın bordo-mavili takım bu sezon aldığı mağlubiyetlerle de yeni bir istatistiğe imza attı. Dün Hatayspor karşısında alınan mağlubiyet, Trabzonspor’un Şenol Güneş yönetiminde en fazla mağlubiyet aldığı üçüncü sezonu getirdi. Bordo-mavili takım, tecrübeli hoca ile 1988-89 sezonunda 9, 2011-12 sezonunda 11 ve 2024-25 sezonunun geride kalan haftalarında 9 mağlubiyet yaşadı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan, Trabzonspor’da Hatayspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası tepkilerin odağındaki isim teknik direktör Şenol Güneş olurken bu, yerel basın manşetlerine de yansıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Formaları çıkarın bu şehri terkedin

Günebakış: Bırakın artık Şenol Hoca

Sonnokta: Paparapark’ta Hatay depremi

Karadeniz: Seninle olmuyor, Güneş artık doğmuyor

(FOTOĞRAFLI)