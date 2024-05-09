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Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 09.05.2024 15:44
  • Giriş: 09.05.2024 15:44
  • Güncelleme: 09.05.2024 15:44
Kaynak: AA
Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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