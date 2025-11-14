Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Samim SELÇUK / HATAY,(DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 14'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Hatayspor, 22 Kasım Cumartesi günü sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde Mersin Erdemli’de bulunan poligon alanındaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışmaları yapan Hataysporlu futbolcular, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

