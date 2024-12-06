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Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 06.12.2024 17:20
  • Giriş: 06.12.2024 17:20
  • Güncelleme: 06.12.2024 17:21
Kaynak: AA
Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda bordo-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Hatayspor, yarın sabahki idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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