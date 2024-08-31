Hatayspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor.
Kaynak: DHA
Hatayspor Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Bordo-beyazlı takım Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.
TEK EKSİK KIRMIZI KART CEZALISI KILAMA
Takım yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının çalışmalarını tamamlayacak. Hatayspor’da Guy Marcelin Kilama kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.