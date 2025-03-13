Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK / HATAY, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Hatayspor, Sivasspor maçı öncesi teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, hava topu, şut, dar alan ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. (DHA)

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