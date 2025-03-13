Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 13.03.2025 22:59
  • Giriş: 13.03.2025 22:59
  • Güncelleme: 13.03.2025 22:59
Kaynak: DHA
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK / HATAY, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 28'inci haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Hatayspor, Sivasspor maçı öncesi teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, hava topu, şut, dar alan ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol