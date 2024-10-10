Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu’nda, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, dar alan turnuvası ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.