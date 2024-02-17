Hatayspor, Sivasspor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mersin'de EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor, maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Maçın oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.
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