Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Sivasspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mersin'de EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 11:03
  • Giriş: 17.02.2024 11:03
  • Güncelleme: 17.02.2024 11:03
Kaynak: AA
Hatayspor, Sivasspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Hatayspor, maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Maçın oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

BirGün'e Abone Ol