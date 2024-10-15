Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

İdmanda oyuncular pas drili ve dar alan çalışması yaptı, kaleciler ise bir süre takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.