Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Cenk ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 10. transferini gerçekleştirdi.