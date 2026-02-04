Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 11:28
  • Giriş: 04.02.2026 11:28
  • Güncelleme: 04.02.2026 11:28
Kaynak: AA
Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti

HATAY (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Cenk ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 10. transferini gerçekleştirdi.

