Hatayspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
Topladığı 19 puanla 11. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.
Sıradaki Haber