Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 24.12.2023 11:19
  • Giriş: 24.12.2023 11:19
  • Güncelleme: 24.12.2023 11:19
Kaynak: AA
Hatayspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Topladığı 19 puanla 11. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 